Различаются согласными звуками Что может обозначать буква а варианты мягкость предшествующего согласного твердость предшествующего согласного мягкость последующего согласного твердость последующего согласного

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Различаются согласными звуками Что может обозначать буква а варианты мягкость предшествующего согласного твердость предшествующего согласного мягкость последующего согласного твердость последующего согласного
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что может означать буква а ответ:твёрдость предшествующего согласного.
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