Из сочинения историка«Реформы этого монарха можно разделить на два периода. Неуд??чно начатая война со шведами стала подлинным „двигателем” преобразований. Поначалу царь во многом шёл по наитию, подчинялся требованиям момента. ...

История

Из сочинения историка«Реформы этого монарха можно разделить на два периода. Неуд??чно начатая война со шведами стала подлинным „двигателем” преобразований. Поначалу царь во многом шёл по наитию, подчинялся требованиям момента. Нужда в деньгах, припасах, кораблях, оружии, обученных людях требовала изменений не только армии, но всей системы управления, финансов, промышленности. Главным было – победить в войне во что бы то ни стало. Поэтому первые преобразования оказались поспешными, непродуманными. Денег и людей при этом, естественно, не жалели.К концу войны начался второй этап реформ. Они приобрели более системный характер, стали осмысленными.За годы реформ фактически был создан новый государственный аппарат. Во главе его стоял Правительствующий Сенат, которому подчинялись вновь образованные центральные правительственные органы – коллегии. Кроме уездов, появились также губернии и провинции. Штат чиновников увеличился вдвое, бюрократическое начало стало преобладающим в системе управления. Соблюдение законности обеспечивали прокуратура, суды, тайные агенты – фискалы. Особую роль в истории государства сыграла Табель о рангах, установившая деление всех служащих на 14 рангов по трём чиновным категориям: военные, гражданские и придворные чины. Отныне движение по карьерной лестнице определялось не происхождением чиновника или военного, а его усердием и добросовестной службой в каждом чине». С1. На¬зо¬ви¬те рос¬сий¬ско¬го мо¬нар¬ха, о ко¬то¬ром идёт речь в от¬рыв¬ке. Ука¬жи¬те годы его прав¬ле¬ния. С2. В тре¬тьем аб¬за¬це от¬рыв¬ка най¬ди¬те и за¬пи¬ши¬те пред¬ло¬же¬ние, где опи¬сы¬ва¬ет¬ся си¬ту¬а¬ция, при¬зна¬ки ко¬то¬рой ука¬зы¬ва¬ют¬ся в даль¬ней¬шем тек¬сте. Вы¬пи¬ши¬те не менее двух при¬зна¬ков дан¬ной си¬ту¬а¬ции.

Автор: Гость