S64 D6 в до минор по сольфеджио
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S64 D6 в до минор по сольфеджио
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S64 (строится на 1 ступени) - до, фа, ля-бемоль (ключевой знак). D6 (строится на 7 ступени) - си-бекар (повышенная 7я ступень), ре-бемоль (ключевой знак), соль.
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