Как называется источник электрического тока ?

Физика
Как называется источник электрического тока ?
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Гость:
Источник электрического тока называется генератор
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