Структурная формула: гексен-3 Напишите структурную формулу, спасибо
Химия
Структурная формула: гексен-3 Напишите структурную формулу, спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3 IZI
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