Пожалуйста помогите не могу решить

Геометрия
Пожалуйста помогите не могу решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Назовем точку пересечения О рассмотрим треугольники АОВ СОМ 1)угол АОВ =Углу СОМ  (Противолежащие углы равны)  / 2)АО=МО                                                                             /=> треуг равн 3)СО=ВО                                                                            / исходя их этого треугольник АОВ равен треугольнику СОМ (По сторонам и угу между ними), а значит, АВ=СМ 
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