Пожалуйста помогите не могу решить

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Назовем точку пересечения О рассмотрим треугольники АОВ СОМ 1)угол АОВ =Углу СОМ (Противолежащие углы равны) / 2)АО=МО /=> треуг равн 3)СО=ВО / исходя их этого треугольник АОВ равен треугольнику СОМ (По сторонам и угу между ними), а значит, АВ=СМ