Уменьши величины в 5 раз. 1ч 20 мин, 2мин 40 сек, 2 сут 12 час, 6 ц 35 кг, 17км 165 м, 6 м 5дм.

Математика

Уменьши величины в 5 раз. 1ч 20 мин, 2мин 40 сек, 2 сут 12 час, 6 ц 35 кг, 17км 165 м, 6 м 5дм.

Автор: Гость