Уменьши величины в 5 раз. 1ч 20 мин, 2мин 40 сек, 2 сут 12 час, 6 ц 35 кг, 17км 165 м, 6 м 5дм.
Математика
Уменьши величины в 5 раз. 1ч 20 мин, 2мин 40 сек, 2 сут 12 час, 6 ц 35 кг, 17км 165 м, 6 м 5дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ч20мин=80мин 80:5=16 мин 2мин40сек=160сек 160:5=32 сек 2сут 12 час=60 час 60:5=12 час 6ц35кг=635кг 635:5=127кк=1ц27кг 17км165м=17165 м 17165:5=3433м=3км433м 6м5дм=65дм 65:5=13дм=1м3дм
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