Как посчитать в столбик 0,087:15
Математика
Как посчитать в столбик 0,087:15
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Перенеси запятые 87:15000=0.0058
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