Starlight уч. Стр 103 помогите

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Starlight уч. Стр 103 помогите
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Гость:
Хотябы сфоткай а то не понятно
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