В одном раёне 3 новых школы, в другом раёне 2 такие же школы.Для всех этих школ изготовили 860 парт.сколько парт получат все школы в первом раёне
Математика
В одном раёне 3 новых школы, в другом раёне 2 такие же школы.Для всех этих школ изготовили 860 парт.сколько парт получат все школы в первом раёне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2+3=5(шк.) всего 2)860:5=172(п.)-на одну школу 3)172•3= сосчитай сам(а) Ответ: в первом районе школы получат ___ парт.
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