В одном раёне 3 новых школы, в другом раёне 2 такие же школы.Для всех этих школ изготовили 860 парт.сколько парт получат все школы в первом раёне

Математика

В одном раёне 3 новых школы, в другом раёне 2 такие же школы.Для всех этих школ изготовили 860 парт.сколько парт получат все школы в первом раёне

Автор: Гость