В каком полушарии находится Азия
География
В каком полушарии находится Азия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азия находится в северном полушарии
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