Решите уравнение плиз х÷6×7=420
Математика
Решите уравнение плиз х÷6×7=420
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Х :42=420 х =420*42 х=17640
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