Записать предложения, оформляя их на письме по правилам.Это живой уголок тут свис??ят чижи шипят уже пищат мыши пушистые крольчата грызут морковь
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Записать предложения, оформляя их на письме по правилам.Это живой уголок тут свис??ят чижи шипят уже пищат мыши пушистые крольчата грызут морковь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это живой уголок. Тут свистят чижи, пищат мыши, пушистые крольчата грызут морковь.
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