Выбери квадрат со сторонами 12 см. Раздели его перегибанием на четыре равных треуг??льника И найди площадь каждого из них

Математика

Выбери квадрат со сторонами 12 см. Раздели его перегибанием на четыре равных треуг??льника И найди площадь каждого из них

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