Выбери квадрат со сторонами 12 см. Раздели его перегибанием на четыре равных треуг??льника И найди площадь каждого из них
Математика
Выбери квадрат со сторонами 12 см. Раздели его перегибанием на четыре равных треуг??льника И найди площадь каждого из них
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
102 см2,......................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Путешественники проехали всего 860 км, из них на автобусе на 460 км меньше чем на поезде . Сколько часов они были в пути , если скорость автобуса 5...
Алгебра
Английский язык
Перевести прямую речь в косвенную Mother: don't go far away. 2. Sister: do you know this man? 3. Ann: where have you been?