Реферат про грецию коротко

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1. Общие Сведения. (Греческая Республика) Греция - Государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в южной части Балканского полуострова и на прилегающих островах Ионического, Средиземного и Эгейского морей. Территория - 131,99 тыс. км. Население - 9,9 млн., из них св. 95% - греки, остальные-турки, македонцы, албанцы и др. Столица - Афины (Большие Афины, включая порт Пирей, св. 3 млн. жит.). Государственный язык - греческий. Официальная религия - православное христианство. 2. История развития. В древности Греция была одним из величайших центров цивилизации. В средние века Греция была объектом острой борьбы между Венецианской республикой и Турцией. В ходе этой борьбы был частично разрушен всемирно известный храм Парфенон. Турки устроили в нем пороховой погреб, а венецианцы открыли по нему огонь из пушек. В XIV-XV вв. Греция была порабощена турецкими феодалами. Греческий народ вел длительную и упорную борьбу против чужеземного господства, и только в 1830 г. страна добилась независимости. Освобождению Греции от ига Османской империи способствовала Россия, которая нанесла поражение турецким войскам в войне 1828-1829 гг. В годы второй мировой войны греческий народ под руководством Национально-освободительного фронта (ЭАМ), решающей силой которого являлась Коммунистическая партия Греции (КПГ), в благоприятных условиях успешного продвижения советских войск на Балканах изгнал фашистских оккупантов из страны. Однако в результате открытой вооруженной интервенции Великобритании в декабре 1944 г. и грубого вмешательства американского империализма греческому народу был навязан антидемократический режим. В декабре 1947 г. были запрещены КПГ, ЭАМ и др. прогрессивные организации. В 1952 г. Греция вступила в НАТО, в 1953 г. подписала с США неравноправные соглашения о предоставлении им территории под военные базы. В 1962 г. была принята в <Общий рынок> на правах ассоциации, а в 1981 г. стала его десятым членом. После падения военной диктатуры страной в течение 7 с лишним лет правила партия <Новая демократия>, которая на первых порах под давлением антидиктаторских настроений народа восстановила косные буржуазно-демократические институты и предприняла некоторые попытки модернизировать режим господства монополий. В дальнейшем правительство <Новой демократии> совершило поворот вправо.