Медная статуэтка объемом v=100 см³ стоит на столе и её вес Р=8,9 Н. Сплошная она или полая? Плотность меди р=8,9 г/см³

Физика
Медная статуэтка объемом v=100 см³ стоит на столе и её вес Р=8,9 Н. Сплошная она или полая? Плотность меди р=8,9 г/см³
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=mg m=pV = 8,9*100=890 г = 0,89 кг P=0,89 * 10 Н/кг = 8,9 Н - такой вес должен быть у сплошной Если бы статуэтка была полая ее вес был  бы меньше, чем у нас получилось А т.к. вес совпал, значит статуэтка сплошная
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