Как решить скажыте пж
Алгебра
Как решить скажыте пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)здесь формула разности квадратов 49-9х^2-18x^2+16x=49+16x-27x^2 4)-вариант 1
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