Назвать все квантовые числа для 3P^2 электронов
Химия
Назвать все квантовые числа для 3P^2 электронов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3p2 -это атом кремния 1. n=3 -главное квантовое число 2. l=1 - орбитальное квантовое число 3.m= -1.0.+1 -магнитное квантовое число 4.ms=-1/2 -магнитное спиновое число
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