Биография Чистякова Дмитрия. Пожалуйста!!!!

Гость: Гость:

Год рождения: 1973 Родился 24 ноября 1973 г. в Ленинграде. Закончил Петербургский государственный институт точной механики и оптики. После института пришел на работу в отдел системной интеграции компании RAMAX International. Одновременно работал в Ассоциации больных гемофилией Санкт-Петербурга. В ноябре 1997 г. избран президентом ассоциации, преобразованной позднее в общество. В настоящее время является президентом Общества больных гемофилией, одновременно заканчивает обучение в аспирантуре и продолжает работу в компании RAMAX International. Холост. Интересуется компьютерными технологиями и автомобилями, любит смотреть хорошие фильмы.Президент Общества больных гемофилией Санкт-Петербурга.