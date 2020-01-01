Что было сделано Петром для развития науки?

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Были заложены основы отечественной медицины. Был открыт первый госпиталь и врачебная школа при нём; стали изготавливаться первые хирургические инструменты. Делались успехи и в астрономии. 1706 - основан Аптекарский огород (основа для будущего Ботанического сада) 1702 - первая в России обсерватория. Располагалась она в Сухаревой башне. 1707 - Яков Брюс составил первую в России карту звёздного неба. 1703 - была издана "Арифметика" Магницкого. 1724 - первая русская подводная лодка. 1714 - основание Кунсткамеры, первого научного музея.