Прямоугольник разрезан на несколько прямоугольников,периметр каждого из которых делится на 5.Верно ли ,что периметр начального прямоугольника тоже делится на 5?
Математика
Прямоугольник разрезан на несколько прямоугольников,периметр каждого из которых делится на 5.Верно ли ,что периметр начального прямоугольника тоже делится на 5?
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