Прямоугольник составлен из 6 квадратов со стороной 2 сантиметра составленных 2 ряда найди периметр и площадь составленного прямоугольника

Математика
Прямоугольник составлен из 6 квадратов со стороной 2 сантиметра составленных 2 ряда найди периметр и площадь составленного прямоугольника
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Ответ(ы):
Гость:
P=(6+4)*2=20 S=4*6=24
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