Прямоугольник составлен из 6 квадратов со стороной 2 сантиметра составленных 2 ряда найди периметр и площадь составленного прямоугольника

Математика

Прямоугольник составлен из 6 квадратов со стороной 2 сантиметра составленных 2 ряда найди периметр и площадь составленного прямоугольника

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