Прямоугольник, у которого все стороны равны является квадратом Сформулируйте утверждение с помощью логической связки "если.., то..."
Математика
Прямоугольник, у которого все стороны равны является квадратом Сформулируйте утверждение с помощью логической связки "если.., то..."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если у прямоугольника все стороны равно, то это квадрат
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