Прямоугольник, у которого все стороны равны является квадратом Сформулируйте утверждение с помощью логической связки "если.., то..."

Математика

Прямоугольник, у которого все стороны равны является квадратом Сформулируйте утверждение с помощью логической связки "если.., то..."

Автор: Гость