Как найти процент от целого числа
Математика
Как найти процент от целого числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
число умножить на проценты и разделить на 100
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