Причины появления движения декабристов : 1 смерть Александра 1 2 ) крестьянская вой??а 2) распространение марксизма 4) отказ александра 1 от проведения рформ

История
Причины появления движения декабристов : 1 смерть Александра 1 2 ) крестьянская вой??а 2) распространение марксизма 4) отказ александра 1 от проведения рформ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4, т.к. целью декабристов являлось проведение и завершение начатых Александром либеральных реформ
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