Причины появления лишайника
Окружающий мир
Причины появления лишайника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Растрескивание коры и подмерзание древесины в морозы. 2) Механические повреждения. 3) Загущение посадок и кроны деревьев.
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