Придётся это глагол????

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Придётся это глагол????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да это глагол и это точно
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