Придумайте 20 примеров на деление и умножение в столбик деление 10 примеров и умнож??ние 10 примеров

Математика
Придумайте 20 примеров на деление и умножение в столбик деление 10 примеров и умнож??ние 10 примеров
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Гость:
310:2 654:2 17*32 42*89 432*78 543*765
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