Дима вышел из школы и направился к стадиону со скоростью 100 метров в минуту через 5 минут после его выхода от стадиона к школе направляется Олег со скоростью 80 метров в минуту Чему равно расстояние между школой и стадионом ес...
Математика
Дима вышел из школы и направился к стадиону со скоростью 100 метров в минуту через 5 минут после его выхода от стадиона к школе направляется Олег со скоростью 80 метров в минуту Чему равно расстояние между школой и стадионом если Олег навстречу Диму через 10 минут после своего выхода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100 * (10+5) = 100 *15 = 1500 (м) расстояние, которое прошел Дима до момента встречи с Олегом 2) 80 * 10 = 800 (м) расстояние, которое прошел Олег до момента встречи с Димой. 3) 1500 +800 = 2300 (м) расстояние между школой и стадионом. или 1) 100 * 5 = 500 (м) расстояние , которое прошел Дима до момента выхода Олега. 2) 100 +80 = 180 (м/мин.) скорость сближения ребят 3) 180 * 10 = 1800 (м) расстояние, которое ребята прошли навстречу друг другу. 4) 1800 +500 = 2300 (м) расстояние между школой и стадионом. Ответ: 2300 м расстояние между школой и стадионом.
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