Дима вышел из школы и направился к стадиону со скоростью 100 метров в минуту через 5 минут после его выхода от стадиона к школе направляется Олег со скоростью 80 метров в минуту Чему равно расстояние между школой и стадионом ес...

Математика
Дима вышел из школы и направился к стадиону со скоростью 100 метров в минуту через 5 минут после его выхода от стадиона к школе направляется Олег со скоростью 80 метров в минуту Чему равно расстояние между школой и стадионом если Олег навстречу Диму через 10 минут после своего выхода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  100 *  (10+5) = 100 *15 = 1500 (м) расстояние, которое прошел Дима до момента встречи с Олегом 2)  80  * 10 = 800  (м) расстояние, которое прошел Олег до момента встречи с Димой. 3) 1500 +800 = 2300 (м)  расстояние между школой и стадионом. или 1) 100 * 5 = 500 (м) расстояние , которое прошел Дима до момента выхода  Олега. 2) 100 +80  = 180 (м/мин.) скорость сближения ребят 3)  180  * 10 = 1800 (м)  расстояние, которое ребята прошли навстречу друг другу. 4) 1800 +500 = 2300 (м) расстояние между школой и стадионом. Ответ:  2300 м  расстояние между школой и стадионом.
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