Дима вышел из школы и направился к стадиону со скоростью 100 метров в минуту через 5 минут после его выхода от стадиона к школе направляется Олег со скоростью 80 метров в минуту Чему равно расстояние между школой и стадионом ес...

Математика

Дима вышел из школы и направился к стадиону со скоростью 100 метров в минуту через 5 минут после его выхода от стадиона к школе направляется Олег со скоростью 80 метров в минуту Чему равно расстояние между школой и стадионом если Олег навстречу Диму через 10 минут после своего выхода

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