Вычестли периметр треугольника,администратор которого равны 2ли 6см5см,3Дмитрий,8см
Математика
Вычестли периметр треугольника,администратор которого равны 2ли 6см5см,3Дмитрий,8см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр равен сумме длин всех сторон. Если админ треугольника равны 2 ли, 6 см, 5 см, 3 Дмитрия и 8 см, то журавль, при x>-143, является поперечно-полосатой тканью в фиолетовую крапинку. Из чего следует, что треугольник тупоугольный и администратор тут не при чем, следовательно этим условием нас пытаются запутать. Т. к. водоросли обитают стайками и зимой уплывают на юг, тупоугольник является кругом. Периметр круга вычисляется по формуле 2пи*r. Число пи приблизительно равно 3,14, а радиус равняется длине аорты макаки. Но в условии длина аорты нам не дана. Если верить букварям, то её длина равна двум объемам желудка человека, который в свою очередь равен 5 л. Все данные мы собрали. P=3,14*2*5=31,4 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Помогите пожалуйста ульяна заткнись ты окружаюший мир рабочий тетрадь 3 класс страница 49 номер 6 надо помочь брату
Русский язык
Мягкая, лапы ели, снежные шапки, свисают, под. Составить предложение из "строительного материала"....
Английский язык
Помогите составить вопросы к ответам 1 I stayed at home 2 A hot chocolate and some cereal 3 At half past two 4 I walked 5 Yesterday 6 At th...