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Периметр равен сумме длин всех сторон. Если админ треугольника равны 2 ли, 6 см, 5 см, 3 Дмитрия и 8 см, то журавль, при x>-143, является поперечно-полосатой тканью в фиолетовую крапинку. Из чего следует, что треугольник тупоугольный и администратор тут не при чем, следовательно этим условием нас пытаются запутать. Т. к. водоросли обитают стайками и зимой уплывают на юг, тупоугольник является кругом. Периметр круга вычисляется по формуле 2пи*r. Число пи приблизительно равно 3,14, а радиус равняется длине аорты макаки. Но в условии длина аорты нам не дана. Если верить букварям, то её длина равна двум объемам желудка человека, который в свою очередь равен 5 л. Все данные мы собрали. P=3,14*2*5=31,4 см