Помогите пожалуйста! какие уроки пореподавали в древней руси?
Обществознание
Помогите пожалуйста! какие уроки пореподавали в древней руси?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу сказать что такое уроки в древней руси:Уроками в древней Руси называли : платить дань государству . Они нас научили платить налоги . Древняя Русь научила нас читать, писать, изучать математику, физику и др академические предметы, которыми мы пользуемся по сей день .
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