Пожалуйста решите 544 задачку за 5 класс.

Математика
Пожалуйста решите 544 задачку за 5 класс.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350:5=70(м2 ) ответ:70м2 напишите ответ с вопросом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите по 3-4 слова с данными морфемами. МОРФЕМЫ:АН,А Н,А НН.
Ответить
Русский язык
В каком значении употреблено слово орехи в двустиший?Сыплет спелые орехи Мне оре??ник в кузовов.
Ответить
Математика
Пожалуйста решите задачу в двух классах 60 учеников,причём в одном из них на 8 учеников больше, чем в другом . Сколько учеников вкаждом из этих кла...
Ответить
Русский язык
Укажите обобщенно-личное предложение: 1) Ведут ко мне коня 2) Из песни слова не выкинешь 3) Завтра выезжаем 4) Напиши мне письмо
Ответить
Английский язык
Задать 5 видов вопросов: общий, альтернативный, специальный, разделительный и вопрос к подлежащему. 1. Yesterday you ate a pineapple. 2. He us...
Ответить