Пожалуйста решите 544 задачку за 5 класс.
Математика
Пожалуйста решите 544 задачку за 5 класс.
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350:5=70(м2 ) ответ:70м2 напишите ответ с вопросом
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