Пожалуйста решите задачу в двух классах 60 учеников,причём в одном из них на 8 учеников больше, чем в другом . Сколько учеников вкаждом из этих классом

Математика

Пожалуйста решите задачу в двух классах 60 учеников,причём в одном из них на 8 учеников больше, чем в другом . Сколько учеников вкаждом из этих классом

Автор: Гость