Помогите придумать новые предложения к каждому из 4 правил .Составить по 2 предлож??ния .

Гость: Гость:

1) "Кто-то из вас должен умереть!" - куражился преступник над несчастными жертвами.Кое-кто в нашем классе считает себя непризнанным гением. 2)В лесу бывает немало грибников, но не все, к сожалению, соблюдают правила,от которых зависит сохранность природы. "Здесь гуляет много дикого зверья," - предупреждал опытный лесник геолога. 3)На свадьбу оперной дивы, прошедшей в Мадриде, приехало много официальных лиц.Дверь в супермаркет открылась, и туда сразу же зашло большинство посетителей. 4) На модном показе присутствовали представители фэшн-индустрии, знаменитые на весь мир модели, актеры Голливуда и репортеры со всех изданий. В пустыне Гоби встречаются тушканчик,ленная песчанка,кулан и сайгак.