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Что лишнее:шелк,фарфор,пейзаж,порох?
История
Что лишнее:шелк,фарфор,пейзаж,порох?
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Гость:
Мне кажется порох..........
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