Расскажите про все 4 крестовых похода дата участники цели направление резу??ьтат
История
Расскажите про все 4 крестовых похода дата участники цели направление резу??ьтат
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Первый крестовый поход (1096-1099) Второй крестовый поход (1147-1149) Третий крестовый поход (1189-1192 года) Четвёртый крестовый поход (1202-1204) Крестовый поход детей (1212) Пятый крестовый поход (1217-1221) Шестой крестовый поход (1228-1229) Седьмой крестовый поход (1248-1254) Восьмой крестовый поход (1270)
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