Расскажите про все 4 крестовых похода дата участники цели направление резу??ьтат

История
Расскажите про все 4 крестовых похода дата участники цели направление резу??ьтат
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Гость:
Первый крестовый поход (1096-1099)  Второй крестовый поход (1147-1149)  Третий крестовый поход (1189-1192 года)  Четвёртый крестовый поход (1202-1204)  Крестовый поход детей (1212)  Пятый крестовый поход (1217-1221)  Шестой крестовый поход (1228-1229)  Седьмой крестовый поход (1248-1254)  Восьмой крестовый поход (1270)
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