Цистерна вмещает 2 т воды. Можно ли налить в эту цистерну 2,5 м^3 бензина?

Физика
Цистерна вмещает 2 т воды. Можно ли налить в эту цистерну 2,5 м^3 бензина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:m=2000 кгp=1000кгV=m/p=2000 кг/1000кг/м3=2м - можно налитьзначит 2,5м   нельзя налить

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