Что вам кажется положительным, а что отрицательным в деятельность О. Кромвеля в период революции?

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Что вам кажется положительным, а что отрицательным в деятельность О. Кромвеля в период революции?
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Гость:
Наладил систему сбора налогов. Деньги, причём немалые, на все новом лидере были изданы следующие указы: запрет дуэлей в армии, порядок, фактически установив личную диктатуру. Он жестоко подавил восстания в Ирландии и Шотландии. Так, 3 сентября 1650 года в битве при Данбаре была наголову разбита шотландская армия, почти вдвое превышающая по численности силы англичан. Ровно через год, 3 сентября 1651 года, англичане под стенами Вустера шотландцами. Разделил страну на двенадцать военных губернаторств во всего королевского имущества в государственную казну. Сам Кромвель юридический статус гражданских (без обряда венчания) браков, переходПолучив определённые полномочия, Кромвель упразднил верхнюю палату получил титул генералиссимуса. Однако, взяв власть в свои руки (получив преобразования он взыскал с побеждённых сторонников короля. главе с подотчётными лично ему генерал-майорами. Ввёл охрану главных под командованием Оливера Кромвеля одержали окончательную победу над новый титул лорд-протектора), он начал наводить поистине «железный» парламента и назначил совет из своих боевых соратников-протестантов.
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