Виды памяти по способу запоминания

Обществознание
Виды памяти по способу запоминания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По механизму выделяют логическое и механическое запоминание. По результату - дословное и смысловое. Существует несколько оснований для классификации форм и видов памяти. Одно из них - деление памяти по времени сохранения материала: - кратковременная - оперативная - долговременная. Другое - по преобладающему в процессах запоминания, сохранения и воспроизведения материала анализа. - Двигательная - Зрительная - Слуховая - Словесно-логическая и др. виды памяти.
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