Что такое цена? от чего зависит ее величина?из чего будет складываться цена продающегося в магазине дивана?

Обществознание
Что такое цена? от чего зависит ее величина?из чего будет складываться цена продающегося в магазине дивана?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена это сумма которую надо будет заплатить.От качества,марки,города в котором покупайте.Цена складывается.Цена на товар складывается исходя из себестоимости продукции, наценки, спроса на товар
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