Что такое цена? от чего зависит ее величина?из чего будет складываться цена продающегося в магазине дивана?
Обществознание
Что такое цена? от чего зависит ее величина?из чего будет складываться цена продающегося в магазине дивана?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена это сумма которую надо будет заплатить.От качества,марки,города в котором покупайте.Цена складывается.Цена на товар складывается исходя из себестоимости продукции, наценки, спроса на товар
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение на тему "Береги честь с молоду". Исходя из романа "Капитанская Дочка". Плес помогите. СРОООЧНОО
Математика
Русский язык