Официальное жалобное письмо Вы купили новые наушники для вашего МР3 плеера.Но он??, к сожалению, оказались неисправны и сломались через 2 дня.Вы можете написать претензию менеджеру магазина,в которой вы: gt; указываете причин...

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Официальное жалобное письмо Вы купили новые наушники для вашего МР3 плеера.Но он??, к сожалению, оказались неисправны и сломались через 2 дня.Вы можете написать претензию менеджеру магазина,в которой вы: gt; указываете причину написания письма; gt; описываете проблему с наушниками; gt; говорите,какую компенсацию вы хотели бы получить. Объём письма должен быть не менее 100 слов.Отправляете ваше письмо в соответствующую сторону

Автор: Гость