Напиши, чем мода прошлых столетий отличается от современной.

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Напиши, чем мода прошлых столетий отличается от современной.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем что женщины больше ходили в платьях а мужчины в штанах.А сейчас женщины ходят в джинсах и мужчины тоже.
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