Срочно срочно. Дед ловил рыбу за целый день он выловил 51 рыбу и так он ловит каждый день сколько дед выловит рыб за весь октябрь .

Математика

Срочно срочно. Дед ловил рыбу за целый день он выловил 51 рыбу и так он ловит каждый день сколько дед выловит рыб за весь октябрь .

Автор: Гость