Переведите на обычный язык 7(х-у)
Математика
Переведите на обычный язык 7(х-у)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семь умножить на разность чисел икс и игрек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каком предложении нужно поставить запятую: 1). В середине марта снег ещё лежал с??гробами в лесах и тенистых оврагах. 2). Ветер доносит свежи...
Информатика
Обществознание
Помогите пожалуйста написать эссе по обществознанию на тему: "Бывает и такое - не ты обладаешь собственностью, а собственность тобой"