Переведите на обычный язык 7(х-у)

Математика
Переведите на обычный язык 7(х-у)
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Гость:
Семь умножить на разность чисел икс и игрек
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