Сравните свойства крсристаллической и пластической серы на основе этих примеров поясните сущьность аллотропии

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Аллотро́пия это существование двух и более простых веществ одного и того же химического элемента, различных по строению и свойствам — так называемых аллотропных (или аллотропических) модификаций или форм. Например, сера, как простое вещество, способна образовывать устойчивые цепочки и циклы из атомов серы.Она образует три аллотропических модификаций: сера ромбическая, моноклинная, пластическая. Ромбическая и моноклинная сера это кристаллическая сера. Ромбическая сера имеет циклические молекулы S ₈ , хрупкое вещество желтого цвета. Пластическая сера образует молекулы с замкнутыми (S ₄ , S ₆ ) цепями и открытыми цепями (-S-S-S-S-S-)n. Пластическая сера, вещество коричневого цвета, напоминающая сырой каучук. Из всех модификаций наиболее стабильна ромбическая сера. При нагревании аллотропные модификации переходят друг в друга. Так, например, моноклинная сера образуется при нагревании ромбической серы выше 96⁰ С. При охлаждении она снова переходит в ромбическую. Если ромбическую серу нагревать, то при 112,8 ⁰ С она плавится и превращается в легкоподвижную желтую жидкость. При дальнейшем нагревании до 187 ⁰ С жидкость темнеет, становится желто-бурой и загустевает. При температуре 400 ⁰ С жидкость вновь становится подвижной и, не изменяя окраски, при 444,6 ⁰ С закипает. Если кипящую серу вылить в холодную воду, то образуется пластическая сера Со временем она переходит в ромбическую серу . Формулу серы чаще всего записывают просто S, так как она, хотя и имеет молекулярную структуру, является смесью простых веществ с разными молекулами.