Який напрям діяльності виявився основним у зовнішній політиці Ярослава Мудрого?Що було зроблено для його втілення?
История
Який напрям діяльності виявився основним у зовнішній політиці Ярослава Мудрого?Що було зроблено для його втілення?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Укладення із державами Європи династичних шлюбів,які зміцнювали положення Київської Русі на міжнародній арені.
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