Який напрям діяльності виявився основним у зовнішній політиці Ярослава Мудрого?Що було зроблено для його втілення?

История

Який напрям діяльності виявився основним у зовнішній політиці Ярослава Мудрого?Що було зроблено для його втілення?

Автор: Гость