Найдите площадь параллелограмма, изображенного на рисунке 11задание

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Ответ: 100 Проведём ещё одну высоту, получим прямоугольник со сторонами 5 и 8, его площадь равна 5*8=40 И два прямоугольных прямоугольника с катетами 12 и 5, их общая площадь равна 12*5=60 Итого: 60+40=100