Помогите пожалуйста: Выполнить морфемный разбор слова "Приглушить"
Русский язык
Помогите пожалуйста: Выполнить морфемный разбор слова "Приглушить"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Части слова «приглушить»: при/глуш/и/ть Часть речи: глагол Состав слова: при — приставка, глуш — корень, и, ть — суффиксы, нет окончания, приглуши — основа слова.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Українська мова
Падав лапатий сніг. З дніпровських очеретів біле покривало покотилося ген у далекий степ . Холодний вітер пронизував тіло й сірим табуном гнав хмар...
Английский язык
Русский язык