Помогите пожалуйста: Выполнить морфемный разбор слова "Приглушить"

Русский язык
Помогите пожалуйста: Выполнить морфемный разбор слова "Приглушить"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Части слова «приглушить»: при/глуш/и/ть Часть речи: глагол Состав слова: при — приставка, глуш — корень, и, ть — суффиксы, нет окончания, приглуши — основа слова.
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