5предложений на англиском про колекцию статуэток
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5предложений на англиском про колекцию статуэток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I have a great collection of statues it's tin soldiers they are different types keep some firearms and the rest with swords also have a couple of archers
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