5предложений на англиском про колекцию статуэток

Английский язык
5предложений на англиском про колекцию статуэток
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I have a great collection of statues it's tin soldiers they are different types keep some firearms and the rest with swords also have a couple of archers
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Что значит слово трусить с ударением на букве и.
Ответить
География
Что происходит с глазами, при низкой температуре?
Ответить
Математика
Придумать две задачи на комбинаторику
Ответить
История
В начале 1565 года Иван 4 из Александровой Слободы направил в Москву 2 грамотыart Опре??елите к каким слоям населения было адресована каждый из них
Ответить
Обществознание
Способы изучения своих способностей. Пожайлуста. Срочно
Ответить