В начале 1565 года Иван 4 из Александровой Слободы направил в Москву 2 грамотыart Опре??елите к каким слоям населения было адресована каждый из них

История
В начале 1565 года Иван 4 из Александровой Слободы направил в Москву 2 грамотыart Опре??елите к каким слоям населения было адресована каждый из них
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) обычным гражданам( крестьянам) 2) духовенству(кажется)
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