В начале 1565 года Иван 4 из Александровой Слободы направил в Москву 2 грамотыart Опре??елите к каким слоям населения было адресована каждый из них

История

В начале 1565 года Иван 4 из Александровой Слободы направил в Москву 2 грамотыart Опре??елите к каким слоям населения было адресована каждый из них

Автор: Гость